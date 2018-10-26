موسكو تدعو لتمديد المعاهدة النووية مع واشنطن

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قدمت موسكو إلى الجمعية العامّة للأمم المتحدة مشروعَ قرارً يدعو للحفاظ ِعلى معاهدة الأسلحةِ النووية المتوسطة المدى وإطالة أمدِها التي قرّرت واشنطن الانسحابَ منها على ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وأوضحت المصادر أنّه خلالَ إجتماعِِ مجلس الأمن قال دبلوماسيُ روسي في معرضِ تنديده بقرارِ الولايات المتحدة الأمريكية الانسحابَ من المعاهدة إنّه على المجتمعِ الدولي واجب الردّ على هذا الوضع ذي العواقب المروّعة.

وقالت المصادر إنّ الولايات المتّحدة تصدّت لمشروع القرار الروسي الخميس خلال اجتماع عقدته لجنة نزع السلاح والأمن الدولي, وهي لجنة تابعة للجمعية العامّة ومختصّة بقضايا نزع السلاح ومسائل الأمن الدولي ذات الصلة.

وبحسب الدبلوماسي الروسي فإنّ "مشروع القرار يستند إلى سلسلة قرارات تبنّتها الجمعية العامة وتهدف إلى إطالة أمد هذه المعاهدة". وفي حال وافقت عليه الجمعية العامة فإنّ مشروع القرار الروسي سيسمح "بمواصلة المشاورات بين روسيا والولايات المتحدة بغية حلّ المخاوف المتبادلة في إطار هذه المعاهدة".

وأوضح الدبلوماسي الروسي أنّ "هذا الأمر سيسمح لنا بالحفاظ على المعاهدة وتعزيز مسؤولية كلا الطرفين عن تنفيذها". وأضاف إنّ موسكو التي دعت جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى مناقشة مشروع القرار تعتبر أنّ "الحفاظ على هذه المعاهدة هو شرط لا غنى عنه لمواصلة المضي قدماً نحو خفض الترسانات النووية".

وبحسب مصدر في الأمم المتحدة فإن الولايات المتحدة دانت مشروع القرار الروسي ، قائلة إنّ طرحه أتى متأخراً جداً بحيث أنّه لا يتوافق مع جدول أعمال لجنة الأمم المتحدة المعنية بنزع السلاح.

وأضاف المصدر أنّ واشنطن أخذت على موسكو أيضاً تسريبها مشروع القرار إلى وسائل الإعلام الروسية قبل توزيعه على أعضاء الأمم المتحدة.

المزيد من الأخبار

بوتين يحذر من انسحاب واشنطن من معاهدة نزع الأسلحة النووية

ترامب: سنعمل على تعزيز ترسانتنا النووية