عائلات يابانية تنتقد اضطهاد الإيغور في الصين

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)



انتقد نشطاء أمريكيون في حقوق الإنسان مؤخراً الاعتقال القسري لأكثر من مليون شخص في معسكرات إعادة التثقيف في منطقة إيغور المتمتعة بالحكم الذاتي في تشينغ يانغ الصينية.

ويشعر مسلمو الإيغور الذين يعيشون في اليابان بقلق بشأن سلامة عائلاتهم في الصين ، مع تزايد القلق الدولي أيضاً إزاء اضطهاد الأقليات المسلمة ، خاصة اجتماع لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري الذي عقد في جنيف ، سويسرا في أغسطس الماضي

أحد أفراد الإيغور يقول : "جاء بعض الرجال للحصول على أخي الأصغر ،وقالوا: "إنها مجرد منشأة تعليمية ، وسيعود إلى المنزل في غضون شهر ، ولم يعد حتى الآن ..

وامرأة إيغورية في الأربعينيات من عمرها تعيش في منطقة كانتو ، وفي سبتمبر 2017 ، تلقت أنباء بأن شقيقها الأصغر في تشينغ يانغ قد نقل إلى معسكر لإعادة التأهيل ، ولم يعد إلى المنزل منذ أشهر على اعتقاله .. ثم بعد ثمانية أشهر على الحادثة اتصلت الشرطة فجأة بوالدته لإبلاغها أن ابنها توفي بمرض القلب ..

كما يحتجز الصينيون أشخاصًا يشاركون في ممارسات الصلاة ، وأولئك الذين سافروا إلى الخارج والذين لديهم أقارب يعيشون في الخارج.

وبحسب محتجز سابق في معسكر إعادة التثقيف ، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن المعتقلين مجبرون على حفظ الأيديولوجية الشيوعية الصينية ، وإذا فشلت في القيام بذلك ستشمل العقوبات حجب الوجبات أو المنع من النوم أو حتى الجلوس ، وتشمل الدروس اليومية غناء الأغاني التي تشيد بالرئيس شي جين بينغ.

وبالنسبة لأولئك الذين يخالفون القواعد يعانون من المعاملة القاسية ، مثل التعذيب بالمياه والتقييد وإجبارهم على الوقوف لفترات طويلة من الزمن.

وبالنسبة لنوعية وجبات الطعام سيئة للغاية ، يضطر المعتقلون إلى استهلاك لحم الخنزير والكحول ، المحظوران في الإسلام.

ومع ذلك ، فإن الغارات والاضطرابات المتكررة التي قامت بها مجموعات الإيغور غير الراضين عن السلطات الصينية جعلت هذا الأمر صعباً ، ففي عام 2009 اندلعت أعمال الشغب بين الإيغور وهانس على نطاق واسع في عاصمة أورومتشي.

ووفقاً لوكالة أنباء شينخوا فقد نفت الصين في 13 أغسطس وجود معسكرات إعادة التثقيف ، قائلة إن التقارير "غير صحيحة على الإطلاق" ، ولكن قبل هذا البيان كان الأعضاء الأمريكيون في لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري ، قد أعربوا عن انتقادات ، مشيرين إلى تقارير عديدة تشير إلى وجود مرافق اعتقالات سرية واسعة النطاق في تشينغ يانغ .

لا يملك الإيغور الذين يعيشون في الخارج أي وسيلة لمعرفة كيف ترتاد عائلاتهم أو إذا كانوا آمنين ، حيث حصلت امرأة إيغورية على الجنسية اليابانية وقد أخبرها أقاربها بأنها لا يجب أن تعود إلى تشينغ يانغ .

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