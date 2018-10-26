بولتون: سنمارس أقصى أنواع الضغط على إيران

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الخميس، أن واشنطن ستمارس أقصى الضغط ضد نظام طهران من أجل الانصياع للمطالب الأمريكية.

واضاف بولتون الذي كان يتحدث من أيروان عاصمة أرمينيا إنه مادامت طهران لم تغير من سياساتها، فستبقى مسألة التبادل التجاري بين أرمينيا وإيران تواجه المشاكل.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي في حديث مع "راديو آزادي": "قلت لرئيس وزراء أرمينيا، إن حدودكم مع إيران تبقى مهمة.. نحن نريد ممارسة أقصى الضغط ضد إيران لأنها مازالت مستمرة في أنشطتها من أجل الحصول على القنبلة النووية. كما أنها أكبر داعمي الإرهاب في العالم ونحن قلقون أيضا من صواريخ طهران الباليستية ونشاطاتها العسكرية في سوريا والعراق ومناطق أخرى".

وأضاف: "من الواضح أننا لا نريد أن نؤذي أصدقاءنا في هذه العملية. ولذلك، أعتقد أن المحادثات بين الحكومة الأرمنية والولايات المتحدة ستكون مهمة للغاية في هذا المجال. ولكن، كما أكدت في الحديث مع رئيس الوزراء، سننفذ العقوبات بقوة. نحن لسنا مثل إدارة أوباما.

سنضغط على إيران لأننا نعتقد أن سلوكهم في الشرق الأوسط وحول العالم، شرير ويجب أن يتغير".

في غضون ذلك وصف رئيس لجنة الرواتب في المجلس الأعلى للمجالس العمالية في إيران، فرامرز توفيقي، اليوم الخميس ارتفاع تكاليف المعيشة في بلاده بأنها "لا تطاق". وقال: "إن التضخّم في سلة الغذاء اجتاز 48%".

وأضاف فرامارز توفيقي لوكالة "إيلنا" العمالية: "إذا لم تتغير السياسات، فإن المستقبل سيكون أكثر قتامة مما هو عليه اليوم"، مضيفًا: "إننا على أعتاب وصول المواد الأولية والخام إلى أسعار مرتفعة".

هذا في حين من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من العقوبات الأميركية ضد طهران في الرابع من نوفمبر القادم وتهدف إلى تخفيض صادرات إيران النفطية إلى الصفر".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد انسحب من الاتفاق النووي مع إيران في مارس الماضي، وقرر عودة العقوبات ضد طهران.

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