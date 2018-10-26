الكشف عن طرد مشبوه مرسل إلى سناتور ديموقراطي

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية - (أ ف ب)

أرسل طرد مشبوه إلى السناتور الديموقراطي كوري بوكر وفق ما أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الجمعة، بعد سلسلة من الطرود المماثلة التي استَهدفت شخصيات بارزة في الحزب الديموقراطي أو معارِّضة لدونالد ترامب.

وأكد أف بي آي الكشف عن الطرد الحادي عشر في فلوريدا وهو مماثل في الشكل للطرود الأخرى، موجه إلى السناتور كوري بوكر" الذي يعد مرشحاً محتملاً للانتخابات الرئاسية في عام 2020.

ووجهت الطرود الأخرى إلى شخصيات سياسية وشبكة سي أن أن والممثل روبرت دي نيرو ورجل الأعمال جورج سوروس.

ويعمل المئات من عناصر الشرطة الفدرالية ومن جهاز الامن السري وهيئات أخرى للكشف عمن يقف أو يقفون وراء هذه الأعمال التي وصفها مسؤولون من الحزبين الديموقراطي والجمهوري بأنها "إرهابية".

اقرأ أيضا:

لبنان.. قرار جديد يتعلق بالنفايات

غرق قارب يقل لاجئين سوريين قبالة لبنان