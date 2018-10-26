اعتقال رجل على صلة بالطرود الملغومة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اعتقلت السلطات الأمريكية، رجلا على صلة بالطرود الملغومة التي أرسلت إلى شخصيات بارزة، وفق ما ذكرت شبكة تلفزيون سي إن إن الأمريكية.



ويقوم مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي بعملية تعقب على مستوى البلاد للكشف عمن يقف وراء إرسال الطرود الملغومة، عقب إرسال 11 طردا ملغوما لشخصيات بارزة من الديموقراطيين والمسؤولين الأمريكيين السابقين.



وأعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، أنه تم اعتراض طرد مشبوه يحمل عنوان السناتور الديمقراطي عن نيوجيرسي، كوري بوكر، في فلوريدا، موضحا أن يشبه في مظهره طرودا أخرى عثر عليها في الأيام القليلة الماضية.

كما استهدفت طرود أخرى أشخاصا آخرين، بينهم الرئيس السابق باراك أوباما، وهيلاري كلينتون، والمدعي العام السابق إريك هولدر، والملياردير جورج سوروس، ونائب الرئيس السابق جو بايدن، والنائبة الجمهورية ماكسين واتريس.

ويحاول مسؤولون تحديد ما إذا كان المرسل أو المرسلون يحاولون غرس الخوف أو التسبب في دمار مادي.

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