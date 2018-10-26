اتهامات التحرش تتسبب بفصل 48 موظفا من غوغل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نيويورك تايمز )

على خلفية مزاعم بالتحرش الجنسي ، فصلت شركة "غوغل " 48 موظفا من بينهم 13 يشغلون وظائف إدارية رفيعة المستوى، الاتهامات بالتحرش كانت خلال العامين الماضيين، حسبما كشف سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي للشركة في رسالة للعاملين.

وجاء في الرسالة : "في العامين الماضيين، تم إنهاء عمل 48 شخصا بسبب التحرش الجنسي، من بينهم 13 شخصا من كبار المديرين وما فوقهم".

وأضافت: "لم يتلق أي من هؤلاء الأفراد مكافئة نهاية الخدمة".

وتقول الشركة التكنولوجية العملاقة إنها "تتبع نهجا متشددا بشكل متزايد حيال السلوك غير المناسب من قبل أشخاص في مناصب قيادية".

وجاءت الرسالة ردًا على تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" قالت فيه إن الشركة فصلت أندي روبين، مبتكر نظام التشغيل "أندرويد"، بسبب سوء سلوكه الجنسي في عام 2014، وأنها لا تزال تدفع له حزمة بقيمة 90 مليون دولار.

وذكرت الرسالة: " نريد أن نؤكد أننا نراجع كل شكوى عن التحرش الجنسي أو السلوك غير اللائق ، ونقوم بالتحقيق ونتخذ إجراءً".

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