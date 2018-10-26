إنطلاق أضخم مناورات عسكرية لـ"الناتو" في النرويج

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

انطلقت الخميس في النرويج أضخم مناورات عسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" منذ انتهاء الحرب الباردة، في رسالة تأكيد على قوة ووحدة الحلف.

المناورات "ترايدنت 18"، والتي تستمر أسبوعين، وتتخذ من القطب الشمالي النرويجي ميداناً لها، ويشارك فيها نحو 50 ألف جندي و10 آلاف مركبة و65 بارجة و250 طائرة، وتهدف لتدريب قوات "الناتو" على الدفاع عن دولة عضو تتعرض افتراضياً لاعتداء.

وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ: "المناورات ترسل رسالة واضحة الى دولنا والى أي عدو محتمل"، مشيراً إلى أنه "في السنوات الأخيرة تراجعت الأوضاع الأمنية في أوروبا بشكل كبير".

وأكد ستولتنبرغ أن حلف شمال الأطلسي لا يسعى وراء أي مواجهة، "لكننا متأهبين للدفاع عن كل حلفائنا ضد أي تهديد"، على حد قوله.

وأثارت المناورة "ترايدنت 18" حفيظة روسيا التي تتشاطر مع النرويج حدوداً تبلغ نحو 200 كيلومتراً في الشمال الأقصى، وقالت السفارة الروسية في أوسلو إنها تعتبر أن هذه المناورات "ضد روسيا".

وقال ستولتنبرغ: "نحن حريصون على إطلاع وإبلاغ روسيا بأي مناورات تدريبية منذ انتهاء الحرب الباردة"، مضيفاً: "قمنا بإطلاع روسيا على كل تفاصيل مناورات ترايدنت 2018".

وكانت روسيا عززت قدراتها العسكرية في منطقة القطب الشمالي وأجرت أضخم مناورات عسكرية في الشرق الأقصى خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

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