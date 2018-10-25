قتلى بإطلاق نار في ولاية كنتاكي الأمريكية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قتل شخصين على الأقل واصيب عدد اخر باطلاق نار في متجر تابع لشركة كروغر قرب لويزفيل بولاية كنتاكي الأمريكية بحسب ما ذكرت وسائل اعلام محلية.

وقالت محطة ويف 3 الإخبارية إن أحد القتيلين كان في مكان وقوف السيارات خارج المتجر في جيفرسون تاون على بعد 24 كيلومترا من مدينة لويزفيل.

وذكرت مسؤولة بمركز شرطة جيفرسون تاون إن شخصا احتجز بعد إطلاق النار.

وقالت المسؤولة التي رفضت ذكر إسمها إن إطلاق النار وقع في المتجر الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم (1900 بتوقيت جرينتش).

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