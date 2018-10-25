عمدة نيويورك: الطرود المشبوهة عمل إرهابي

أخبار الآن | دبي – الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)



وصف بيل دي بلاسيو، عمدة نيويورك، الهجمات التي أجهضت على شبكة "سي إن إن" الإخبارية وقادةٍ من الحزب الديمقراطي من بينهم باراك أوباما وهيلاري كلينتون، بأنها "عمل إرهابي". وكانت طرود يشتبه في أنها تحتوي على قنابل قد ُأرسلت إلى مواقع في نيويورك وواشنطن دي سي وفلوريدا، حسبما قالت السلطات .

وقال دي بلاسيو في تصريحات صحفية إنها محاولة للترهيب و"تقويض صحافتنا الحرة وزعماء هذا البلد عبر أعمال عنف". وطالب جميع المسؤولين وجميع أعضاء الأحزاب الأمريكية "بعدم تشجيع العنف والكراهية والهجوم على وسائل الإعلام"، وقال "يمكنكم الاختلاف معها ولكن يجب إظهار الاحترام لها". ويقول مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي "أف بي آي" إن التحقيق الجاري الآن "يتمتع بأولوية قصوى"

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