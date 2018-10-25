طالبان تقطع أصابع مشاركين في انتخابات بأفغانستان

أخبار الآن | كابول - افغانستان (صحف)

تعمل جماعة طالبان الإرهابية على تهديد المواطنين الأفغان في حال مشاركتهم في الانتخابات النيابية، فيما تتبنى هجمات على تجمعات للشرطة الأفغانية، في محاولة لعرقلة الانتخابات التي تراها "حرام شرعا" على حد تعبيرها.

وفي تنفيذ لتهديداتها، أوقف مسلحون تابعون للجماعة الارهابية مواطنا يدعى حفيظ الله أثناء رحلته من قندهار إلى هلمند الأربعاء، وقطعوا إصبعه بعدما لاحظوا أن عليه حبرا جراء التصويت في الانتخابات، حسب النسخة الفارسية من "بي بي سي".

وكان شاه محمود نعيمي النائب في مجلس محافظة فراه قال لوكالة "إيريب" الإيرانية، إن مسلحي جماعة طالبان قطعوا أصابع عشرة مواطنين بعدما لاحظوا حبرا ملونا على أصابعهم.

وقال مسؤولون أفغان الجمعة، إنه تقرر تأجيل الانتخابات البرلمانية في إقليم قندهار الجنوبي لمدة أسبوع، بعد اغتيال قائد شرطة الإقليم.

وكانت أفغانستان أعلنت يوم السبت، قتل 36 شخصاً في 139 هجوماً مسلحاً استهدفت مراكز انتخابية بعموم البلاد.

جاء ذلك على لسان نائب وزير الداخلية الأفغاني، أختر محمد إبراهيمي، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة كابول.

وأضاف إبراهيمي أن البلاد شهدت 139 هجوماً مسلحاً منذ انطلاق عملية الاقتراع بالانتخابات النيابية حتى موعد مؤتمره الصحفي.

وأشار إلى أن الهجمات أسفرت عن مقتل 36 شخصاً، بينهم 27 مدنياً، إضافة إلى إصابة 126 آخرين بجروح.

واستهدفت الهجمات المسلحة مراكز الانتخابات والطرق المؤدية إليها، وقوات الأمن التي توفر أمن عمليات التصويت، وفق ما بيَّنه إبراهيمي.

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