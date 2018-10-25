ترامب: لا مكان للعنف السياسي في أمريكا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال طرود مشبوهة إلى رموز في الحزب الديمقراطي ومقر قناة سي إن إن في نيويورك، داعيا الأمريكيين إلى الاتحاد، وقال إن السلطات المعنية تجري الآن تحقيقا موسعا في الأمر.

وأضاف ترامب خلال حديث في البيت الأبيض "في أوقات كهذه، علينا أن نتحد"​ وتابع "لا يمكننا التسامح مع هذه المحاولات الجبانة. أدين بشدة كل من يختارون العنف".

وشدد ترامب على أن "لا مكان لأي نوع من أعمال العنف والتهديد السياسي في الولايات المتحدة".

بدورها، نددت السيدة الأولى ميلانيا ترامب بما اعتبرته "هجمات جبانة"، وقالت: "أدين بشدة جميع من يختارون العنف".

اعتراض طرود مشبوهة أرسلت إلى البيت الأبيض

وكان جهاز الخدمة السرية أعلن الأربعاء أنه اعترض طردين مشبوهين موجهين إلى منزل الرئيس الأسبق باراك أوباما في العاصمة واشنطن ومنزل المرشحة الديموقراطية لانتخابات 2016 الرئاسية هيلاري كلينتون في نيويورك.

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