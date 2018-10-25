بوتين يحذر من انسحاب واشنطن من معاهدة نزع الأسلحة النووية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن انهيار معاهدات نزع الأسلحة يمكن أن يطلق سباقاً جديداً للتسلح بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يريد الانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى والموقعة إبان الحرب الباردة.

وأعلن بوتين أنه إذا تخلت الولايات المتحدة عن معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى ورفضت تجديد الاتفاق المعروف باسم "نيو ستارت"، فقد يصبح "الوضع شديد الخطورة". وأضاف: "لن يبقى سوى السباق على التسلح".

وتابع بوتين خلال مؤتمر صحافي مع رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي: "ما يقلقنا هو أن معاهدة الحد من الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية ألغيت (في 2001) وهناك الآن مباحثات حول معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى ومصير معاهدة ستارت (حول الحد من الأسلحة الاستراتيجية) غير واضح".

وقال الرئيس الروسي إن "السؤال الرئيسي هو ما ستفعله الولايات المتحدة في حال الانسحاب من المعاهدة النووية. إذا نشرت صواريخ في أوروبا، عندها بالطبع سنرد بالمثل".

وحذر من أن على الدول الأوروبية التي تقبل بنشر صواريخ استراتيجية أمريكية على أرضها "أن تفهم أنها ستكون على أرض تحت تهديد رد محتمل"، مؤكدا أنه سيبحث الأمر مع ترامب خلال لقائهما في باريس في 11 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأعلن ترامب، السبت، عزمه على سحب بلاده من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى التي تنص على سحب الصواريخ التي يراوح مداها بين 500 و5 آلاف كيلومتر وأبرمت في 1987.

وزار مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون موسكو الاثنين والثلاثاء لشرح أسباب هذا الانسحاب. وبعد لقاء استغرق ساعة ونصف ساعة مع بوتين، برر بولتون القرار بأنه "معاهدة ثنائية من حقبة الحرب الباردة في عالم متعدد الأقطاب" اليوم.

ومن جانبه، ذكر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، أن أعضاء الحلف سيرفضون نشر أسلحة نووية جديدة في أوروبا للرد على تهديدات روسيا.

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