الصين تتنصت على مكالمات ترامب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين إن رجال مخابرات صينيين يتنصتون على هاتف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحمول غير المؤمن حين يتحدث إلى أصدقائه القدامى.



وقالت الصحيفة إن ترامب تلقى تحذيرات من مساعديه مرارا من أن مكالماته عبر الهاتف المحمول غير مؤمنة لكنهم يقولون إن الرئيس ما زال يرفض التخلي عن هاتفه المحمولة.



وأضافت الصحيفة أن بكين تستخدم ما تطلع عليه في هذه المكالمات للتأثير على السياسة الأمريكية.

وذكر المسؤولون أن أجهزة المخابرات الأمريكية علمت من شخصيات في حكومات أجنبية ومن خلال اعتراض اتصالات من مسؤولين أجانب أن الصين وروسيا تتنصتان على مكالمات الرئيس.

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلبات للتعليق على تقرير نيويورك تايمز.

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين قولهم إن الصين تسعى لاستغلال المكالمات التي تعترضه لمعرفة كيف يفكر ترامب ومن الذي يأخذ برأيه والطريقة المثلى للتأثير عليه.

ووفقا للصحيفة فإن بكين تحاول استغلال ما تطلع عليه لوقف تصعيد الحرب التجارية الدائرة بين البلدين حاليا.



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