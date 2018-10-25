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إعصار يوتو يقاوم غوام وجزر ماريانا الشمالية

أخبار الآن | دبي – الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات) 

اجتاح إعصار سوبر يوتو جزر ماريانا الشمالية وغوام بالرياح العاتية والأمطار، في الوقت الذي كانت تنتشر فيه عبر المنطقتين الأمريكيتين. ووصلت سرعة الرياح إلى أكثر من 180 ميلا في الساعة عبر جزر سايبان ، ومن المتوقع ان تضرب العواصف والموجات العاتية التى يصل ارتفاعها الى 25 قدما الجزر بعد ظهر اليوم ، وفقا لما ذكرته هيئة الارصاد الجوية الوطنية.

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