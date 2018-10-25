إعصار يوتو يقاوم غوام وجزر ماريانا الشمالية

... حاكم ولاية نيويورك يحذر من عاصفة جديدة الاربعاء قد تستدعي اخلاءات جديدة اعرب حاكم ولاية نيويورك اندرو كومو مساء أمس عن قلقه من عاصفة جديدة يتوقع ان تضرب الاربعاء المناطق الشمالية الشرقية للولايات المتحدة والتي اجتاحها الاعصار ساندي الاسبوع الماضي

... سكان غوام يخشون الأعاصير أكثر من "الزعيم المجنون" قال سكان في جزيرة غوام الأمريكية الواقعة في المحيط الهادئ ويخطط النظام الكوري الشمالي لإطلاق صواريخ تصل إلى جوارها.

... شقيقتان توأم تتزوجان شقيقين توأم.. النتيجة أطفال طبق الأصل! في الكثير من الأحيان يصعب التمييز بين التوائم المتطابقين، لكن ماذا لو تزوجت شقيقتان توأم من شقيقين توأم، وعاش الأشقاء الأزواج في منزل واحد، كما حصل مع شقيقتين أمريكيتين ارتبطتا بشقيقين توأم متطابقين وأنجبتا أطفالاً متشابهين.

... وفاة 6 أطفال بسبب مرض فيروسي في أمريكا أعلنت السلطات في ولاية نيوجرسي الأمريكية الثلاثاء 23 تشرين الأول / اكتوبر عن تفشي مرض فيروسي أدى الى ووفاة ستة أطفال وإصابة 12 أخرون.

... اليوم العالمي للتأتأة والتلعثم.. 22 أكتوبر يحيي العالم الاثنين اليوم العالمي للتعلثم في 22 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، بهدف رفع التوعية به، ونشر ثقافة التضامن مع المصابين به.