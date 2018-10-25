إعصار "والاكا" يغرق جزيرة أمريكية في المحيط الهادي

أخبار الآن | دبي – الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

غرقت احدى الجزر الأمريكية في مياه المحيط الهادي، شمال شرق هونولولو عاصمة الولاية الأمريكية هاواي، بسبب إعصار من الدرجة الخامسة.

وتسبب الإعصار "والاكا" بتدمير الجزر وغرقها جراء الموجة العاصفة والقوية، إذ يعد ثانى أقوى إعصار مدارى موسمى يضرب وسط المحيط الهادي فى التاريخ.

ووفقاً لمجلة "فوربس" الأمريكية، فإن الإعصار لم يتصدر عناوين الصحف ووسائل الإعلام، لأنه لم يقترب من الجزر المأهولة بالسكان، لكن المحمية الطبيعية التى تمتد على مساحة أكثر من مليون ونصف كيلومتر مربع تلقت ضربة مباشرة باختفاء جزيرتها الشرقية.

وتقع الجزيرة الشرقية على بعد نحو 550 ميلاً شمال غرب هاواى، ذكرت المجلة أن 7 باحثين بيئة تم إجلائهم من تلك الجزر النائية قبيل الإعصار، بينما أظهرت صور التقطتها طائرات بدون طيار فى يوليو الماضى الباحثين أثناء عملهم على الجزيرة عندما كانت فوق سطح المياه.

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وقالت المحمية البحرية الأمريكية فى بيان "صور الأقمار الصناعية أظهرت تحولات فى جزيرة تيرن، بينما يبدو أن الجزيرة الشرقية أصبحت مغمورة بالمياه"، مضيفة: "كلا الجزيرتين أراضِ تعيش عليها سلاحف البحر الخضراء وفقمة الراهب المهددين بالانقراض"

وبحسب المجلة، فإن علماء من هيئة الحياة البرية والأسماك الأمريكية والإدارة والوطنية للمحيطات والغلاف الجوى، حلقوا خلال عطلة الأسبوع الماضى فوق المنطقة لتسجيل تأثير الإعصار "والاكا" على المحمية الطبيعية.

وعبّر عالم المناخ فى جامعة هاواى تشيب فليتشر، الذى كان على متن الرحلة، عن صدمته عندما تأكد من اختفاء الجزيرة الشرقية، واصفا ما حدث بأنه "صدع آخر فى حائط شبكة التنوع البيئى على هذا الكوكب والذى يتم تفكيكه".

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