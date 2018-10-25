إخلاء طائرة ركاب أمريكية في مطار ميامي بسبب قلق أمني

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال مطار ميامي الدولي إن الشرطة تحقق في مصدر قلق أمني يتصل بالرحلة 257 التابعة لشركة أمريكان إيرلاينز المتجهة لمكسيكو سيتي.

وأضاف المطار في تغريدة على تويتر أن الطائرة أخليت من الركاب.

جاء ذلك بعدما وصلت طرود مفخخة إلى شخصيات بارزة مثل هيلاري كلينتون وجو بايدن وباراك أوباما وشبكة "سي إن إن".

فيما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس، وسائل الإعلام الى وقف "عدائيتها المتواصلة" و"هجماتها المضللة"، وذلك في تعليق على الطرود البريدية المفخخة.

وفي كلمة أمام أنصاره خلال مهرجان انتخابي في مدينة موزيني في ولاية ويسكونسن، بدأ الرئيس الأميركي كلامه بتعليقات مدروسة بأن على الشخصيات العامة واجب التخفيف من حدة خطابها.

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