مواد متفجرة وطرد مشبوه لكلنتون وأوباما

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اعترضت الاستخبارات الأمريكية شحنة مشبوهة أرسلت إلى مقر سكن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

هذا وعثر في وقت سابق خلال اليوم، على مواد متفجرة في طرد أرسل بالبريد إلى منزل هيلاري كلينتون، المرشحة الرئاسية السابقة.

وفي الوقت ذاته، أخلت السلطات الأمريكية مقر شبكة CNN الأمريكية في نيويورك لوجود طرد مشبوه.

وقالت وسائل إعلام، إن طردا مشبوها آخر وصل للبيت الأبيض، ولا يزال الدافع وراء هذه الحوادث غير واضح.

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