محكمة بلجيكية تجرد متشدداً من جنسيته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



قضت محكمة في بلجيكا بسحب الجنسية من المتشدد فؤاد بلقاسم الذي كان قد أدين سابقاً بتجنيد مقاتلين.

وحُكم في عام 2015 على بلقاسم (36 عاماً) بالسجن لمدة 12 سنة لترؤسه "جماعة ارهابية" هي "الشريعة لبلجيكا" التي كانت تنشط في ارسال المقاتلين الى سوريا. وذكرت وسائل اعلام بلجيكية أن محكمة الاستئناف في أنتويرب سحبت جنسيته بالاستناد الى "فشله بشكل كبير في الوفاء بالتزاماته كمواطن بلجيكي وتشكيله تهديداً دائماً للأمن العام".

ونددت ليليان فيرجو محامية بلقاسم بالقرار الذي اتخذته المحكمة في المدينة الناطقة بالهولندية، وقالت إنها ستعمل على استعادته جنسيته.

وفي كانون الأول/ديسمبر عام 2017 تم سحب الجنسية البلجيكية من مليكة العرود التي حكم عليها بالسجن ثماني سنوات لقيادتها مجموعة "ارهابية" مرتبطة بالقاعدة.

والعرود المغربية البلجيكية هي أرملة متشدد تونسي قتل في افغانستان بعد أن قام باغتيال القائد العسكري الأفغاني أحمد شاه مسعود.



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