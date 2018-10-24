إنشاء موقع جديد لصواريخ أس 300 في إيران

أخبار الآن | طهران - إيران (وسائل إعلام)

تقوم إيران بإنشاء موقع جديد لصواريخ أس 300 وأجهزة رادار متقدمة في قاعدة جوية بمطار مشهد المدني- العسكري وفق ما أظهرت صور للأقمار الصناعية ، فيما قال موقع عسكري غربي إن نشر الصواريخ طالما ارتبط بحماية المرشد علي خامنئي.



ووفق موقع متخصص في الشؤون العسكرية فقد نصبت القوات الإيرانية صواريخ أس 300 الروسية المتطورة في ثلاث مناسبات بين عامي 2017 و2018، تزامنت مع زيارات للمرشد الإيراني الذي يهيمن على مقاليد السلطة.

وبحسب الموقع السويسري، فقد قامت شركة تابعة للحرس الثوري ببناء الموقع الجديد للصواريخ على الجانب الشمالي من المطار.



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وجرى نشر الصواريخ للمرة الأولى في الفترة ما بين شهري يونيو ويوليو عام 2017، عندما كان خامنئي يتحدث إلى رجال القضاء بالمدينة.



وجاءت المرة الثانية بين مارس وأبريل عام 2018، خلال لقاء بين خامنئي ومجلس الخبراء في عيد النوروز.



أما الانتشار الثالث، فقد جرى بين يوليو وأغسطس هذا العام، عندما حضر خامنئي احتفال ديني لإزالة الغبار عن قبر الإمام رضا.

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