إثيوبيا تنتخب رئيساً جديداً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ينتخب البرلمان الإثيوبي غدا الخميس في جلسة استثنائية للبرلمان والمجلس الفيدرالي رئيسا جديدا للبلاد خلفا للرئيس الحالي، ملاتو تشومي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية.



ووفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية؛ فمن المتوقع أن يقدم تشومي استقالته للبرلمان قبل إكمال فترته الرئاسية، التي تنتهي في تشرين الأول/أكتوبر 2019، دون ذكر أسباب الاستقالة.



ودرج البرلمان الإثيوبي في مثل هذه الحالات، بالإعلان عن قبول الاستقالة، وانتخاب الرئيس الجديد في جلسة واحدة.

وانتخب تشومي، رئيسا لإثيوبيا خلفا للرئيس السابق جيرما ولد جيورجيوس. في تشرين الأول/أكتوبر 2013 لولاية تستمر 6 سنوات تنتهي في 2019.

ويتولى ائتلاف (الجبهة الديمقراطية الشعبية الإثيوبية) السلطة في إثيوبيا منذ عام 1991، عقب تشكيله عام 1989.

وفاز الائتلاف الحاكم بـ5 انتخابات برلمانية شهدتها إثيوبيا منذ عام 1995، كما نجح أيضا والأحزاب الموالية له في الفوز بكامل مقاعد البرلمان الإثيوبي، البالغ عددها 547 مقعدا في الانتخابات التي جرت في أيار/مايو 2015.

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