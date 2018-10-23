مناورات عسكرية مشتركة في بحر الصين الجنوبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أجرت الصين ورابطة جنوب شرقي آسيا "آسيان"، الاثنين، مناوراتها العسكرية المشتركة الأولى في بحر الصين الجنوبي.

وأوضحت القناة التلفزيونية الرسمية "سي سي تي في"، أن 8 سفن حربية غادرت مرفأ زانغ يانغ في مقاطعة غوانغ دونغ الصينية، لافتة إلى أن 1200 جنديا يشاركون في العملية.

وتستمر المناورات العسكرية المشتركة بين الصين وآسيان حتى الأحد، حيث يقول الطرفان إنهما يريدان تشجيع الاستقرار وتخفيف التوترات في بحر الصين الجنوبي.

وأشارت وزارة الدفاع الصينية إلى أن سنغافورة التي تشارك في تنظيم المناورات مع بكين، وكذلك تايلاند وبروناي وفيتنام والفيليبين أرسلت سفنا لهذه المناسبة، وأوفدت كمبوديا وإندونيسيا وماليزيا وبورما مراقبين.

وأوضحت الوزارة أن هذه العمليات ستسمح بـ"تعزيز الثقة المتبادلة" و"تشجيع للعلاقات العسكرية بين الصين ودول آسيان".

يشار إلى أن بكين تطالب بالسيادة على كامل بحر الصين الجنوبي تقريبا، في حين تطالب فيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان أيضا بالسيادة على أجزاء مختلفة من المنطقة.

وعززت الصين وجودها في المنطقة عبر بناء جزر اصطناعية وتثبيت معدات عسكرية على بعضها.

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