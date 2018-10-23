زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب جزيرة تايوان

أخبار الأن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



صرح المعهد الأمريكي للجيوفيزياء أن زلزال بقوة 5.7 درجات ضرب جزيرة تايوان ، وشعر جميع سكان الجزيرة بقوة الزلزال خاصة سكان العاصمة تايبه وفقاً لتصريحات السلطات التايوانية، ولم ترد أي تقارير حتى الأن عن أضرار مادية أو إصابات بشرية بسبب الزالزال .

يذكر أنه قـُتل 17 شخص على الأقل في شهر شباط / فبراير الماضي نتيحة زالزال بقوة 6.4 درجات تعرضت له الجزيرة وبالتحديد بلدة هوالين السياحية وكان من بينهم 14 شخص قضوا في انهيار جزء من مبنىً سكني مكون من 12 طابق.



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