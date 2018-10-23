إجلاء الآلاف من سواحل المكسيك تأهبا للإعصار ويلا

أخبار الآن | المكسيك ( وكالات )

اشتد الاعصار ويلا وأصبح من الدرجة الخامسة مع اقترابه من سواحل المكسيك، ما أضطر السلطات المحلية هناك إلى إجلاء الآلاف من سكان السواحل المطلة على المحيط الهادئ، حيث يتجه الاعصار شمالا ويتوقع أن تضعف قوته بعدما يضرب الساحل.

تأهبا للإعصار ويلا الذي اشتد وأصبح من الدرجة الخامسة .. أجلت سلطات المكسيك الآلاف من سكان السواحل المطلة على المحيط الهادئ وتوقفت الدراسة، في الوقت الذي يزداد التهديد الذي قد يضرب المنتجعات السياحية برياح عاتية وأمطار غزيرة.

السكان في المكسيك قاموا بسد النوافذ والأبواب بألواح خشبية كبيرة، وكذلك الفنادق المطلة على الممشى التاريخي وسط مدينة ماساتلان الساحلية، حيث يتجه الاعصار شمالا وتوقع أن تضعف قوته بعدما يضرب الساحل.

ومن المتوقع أن يكون ويلا أحد أقوى الأعاصير التي تصل إلى المكسيك في الأعوام القليلة الماضية، ومن المنتظر أن يجتاح منطقة على بعد بضعة أميال جنوبي ماساتلان.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، أن ويلا محمل برياح سرعتها القصوى بلغت نحو 260 كلم في الساعة، كما حذر المركز من أن الإعصار شديد الخطورة ويكتسب بسرعة مزيدا من القوة مع توقع أن يشتد إلى عاصفة خطيرة، حيث أعلنت حكومة المكسيك حالة التأهب في مناطق ساحلية عدة.

من جهة ثانية، تتجه العاصفة المدارية فيسنتي نحو جنوب وجنوب غرب المكسيك ترافقها رياح بسرعة 65 كيلومتراً في الساعة مع توقع أن تحمل "أمطاراً غزيرة وسيولاً".

هذا وشهدت ولاية واكساكا الجنوبية سيولاً وانهيارات جراء الأمطار الغزيرة التي أوقعت 11 قتيلا بحسب السلطات.

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