مجموعة متشددة تتبنى خطف جنود إيرانيين

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)



تبنت مجموعة متشددة عملية خطف 12 جنديا إيرانيا في جنوب شرق البلاد على الحدود مع باكستان حسبما ذكرت الاثنين وكالة الانباء الايرانية "إيسنا".



واشارت الوكالة الإيرانية إلى أن المجموعة التي تسمي نفسها "جيش العدل" نشرت صورتين تظهران على حد قولها 7 من أفراد الحرس الثوري الإيراني الذين خطفوا في 16 تشرين الأول/أكتوبر وخمسة أفراد أمن بزيهم العسكري مصطفين.

ونقلت الوكالة عن قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري أن "العناصر خطفوا في منطقة لولَكدان في محافظة سيستان بلوشستان الحدودية على يد أشخاص متسللين قاموا بتخديرهم".

و بحسب وكالة الانباء الفرنسية فإن مجموعة "جيش العدل" تشكلت في العام 2012 من أفراد إنشقوا عن ما يسمى بتنظيم جند الله المتشدد الذي قاد حركة تمرد دامية بين عامي 2005 و 2010.

وتقع قرية لولَكدان على بعد 150 كلم جنوب شرق زهدان كبرى مدن سيستان بلوشستان المضطربة.

وتشهد محافظة سيستان بلوشستان الفقيرة المحاذية لباكستان وأفغانستان، حيث تقيم غالبية من السنة من إتنية البلوش، اشتباكات يسقط فيها قتلى بين قوات حفظ النظام وانفصاليين بلوش أو جماعات جهادية تتهم طهران إسلام أباد والرياض بدعمها.

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