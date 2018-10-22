قتل جندي لحلف الاطلسي في أفغانستان

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

اعلن حلف شمال الاطلسي قتل أحد جنوده واصابة اثنين آخرين بجروح في أفغانستان على يد جندي في الجيش الافغاني في مدينة هراة غربي البلاد.

من جهتها تبنت جماعة طالبان الهجوم في ولاية هراة وقالت إنه أدى إلى قتل أو جرح عدد كبير من الجنود الأجانب.

و لم تكشف قوة حلف شمال الاطلسي على الفور جنسية الجنود الثلاثة وجاء في البيان أنه سيتم كشف معلومات إضافية بهذا الصدد "بعدما تستكمل السلطات الوطنية آلية الكشف عن المعلومات".

وقالت بعثة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان في بيان أن "التقارير الأولية تفيد بأن الهجوم نفذه عنصر في قوات الأمن الأفغانية".

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