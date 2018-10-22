روسيا تلوح بإستعادة توازن القوة النووية

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

لوح الكرملين،اليوم الإثنين، باستعادة توازن القوة النووية في حال إصرار الولايات المتحدة على الانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين، أن موسكو تنتظر "توضيحات" من واشنطن في هذا الصدد ، معتبراً بأن الخطوة الأمريكية "ستجعل العالم أكثر خطرا".

من جهته، صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الإثنين، بأن موسكو تتوقع من واشنطن أن تقدم تفسيرا لاعتزامها الانسحاب من المعاهدة التاريخية التي تقضي بإزالة الصواريخ النووية من أوروبا

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، السبت، أن بلاده ستنسحب من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى بسبب ما اعتبره "انتهاك" روسيا لها، وهو ما دفع موسكو إلى التحذير من الرد بإجراءات انتقامية.

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