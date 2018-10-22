حظر تجول بعد أعمال عنف شمال نيجيريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلنت حكومة ولاية كادونا الاحد حظرا للتجول في مدينة كادونا كبرى مدن الولاية الواقعة شمال نيجيريا حيث قتل 55 شخصا هذا الاسبوع في مواجهات طائفية.

وطلب الحاكم نصير الرفاعي في تغريدة من السكان "احترام التعليمات" وعدم مغادرة منازلهم مؤكدا أن هذا القرار "اتخذ من أجل مصلحة الولاية".



وقال صامويل أروان المتحدث باسم الحاكم في بيان "فرض حظر تجول لمدة 24 ساعة في مدينة كادونا وضواحيها بأثر فوري".

وقتل 55 شخصا هذا الاسبوع في اعمال عنف بين شبان مسلمين ومسيحيين في كاسوان ماغاني وهي بلدة تقع على بعد 50 كلم من مدينة كادونا.



واندلعت أعمال العنف الخميس بين حمالين مسلمين من قبائل هاوسا من جهة ومسيحيين من قبائل أدارا من جهة أخرى في سوق محلية.

وفي خضم ذلك جرت اعمال انتقامية نفذها شبان من أدارا ضد مسلمين في المدينة حيث تم احراق العديد من المنازل.



وفرض حظر التجول وسط شائعات الاحد عن اعمال انتقامية أخرى وشيكة مع بدء شبان من هاوسا بتخريب سيارات قرب السوق المركزية في كادونا.

ومنطقة كادونا تقع في الحزام الاوسط لنيجيريا حيث يلتقي الشمال ذو الغالبية المسلمة والجنوب ذو الغالبية المسيحية، وهي بؤرة توتر تقليدية بين المجموعتين.



وبلغ العنف في المنطقة ذروته في 2002 حين قتل ثلاثة آلاف شخص في بضعة أيام في أعمال شغب ارتبطت بتنظيم مسابقة ملكة جمال العالم التي كان يفترض ان تنظم في العاصمة الاتحادية، لكن المسلمين اعترضوا عليها وألغيت في نهاية المطاف.

ومنذ ذلك التاريخ انقسمت المدينة الى قسمين، الشمال بمسلميه والجنوب بمسيحييه.

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