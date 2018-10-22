النظام الإيراني يعدم مهرب العملة

أخبار الآن | إيران - (وكالات)

أصدرَ القضاءُ الإيراني حكماً بإعدام شخصين بتهريب العملة، أطلقت الصحافة على أحدهما لقب أمير القِطع الذهبية بحسب ما أفادت وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية.

والمحكومان هما، وحيد مزلومين، ومحمد إسماعيل قاسمي، الذي لم تُرشَح أي معلومات عنه، واتهما أولاً بإثارةِ اضطراب في الاقتصاد الإيراني بإقامة شبكةٍ غير قانونية لتبادل العملة والذهب.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني ايجئي نظرت المحكمة العليا في أمر إثنين من الأشخاص الذين أدينوا في محاكمات تمهيدية بنشر الفساد في الأرض، وحكم عليهما اليوم بالإعدام.

وفي الجلسات التمهيدية للمحاكمة التي بدأت في 8 سبتمبر اتهم شخص ثالث هو حميد باقري درماني، بالفساد وحكم عليه بالإعدام.لكنه استأنف الحكم أمام المحكمة العليا، التي لم تصدر بعد حكمها ضده.

واعتبر ايجئي أن المصادقة على إعدام المتهمين المذكورين تحذير للانتهازيين الذين يسعون إلى زعزعة الاقتصاد في وقت تتعرض فيه إيران لضغوط العدو.

وتشددت إيران في مكافحة الفساد منذ انسحاب الولايات المتحدة، من الاتفاق النووي، وإعادة العمل بالعقوبات الأمريكية عليها.

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