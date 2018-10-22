السجن لـ 5 فتيات احتججن على الغلاء في إيران

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة ( مركز الدفاع عن حقوق الانسان )

بعد احتجاجهن ضد الغلاء ،أصدرت محكمة إيرانية، الأحد، حكما بالسجن ضد 5 طالبات في طهران ، وذلك حسب ما نقله "مركز الدفاع عن حقوق الإنسان" .

وكانت صبا كرد أفشاري (19 عاما)، وياسمين آرياني (23 عامًا)، ونيلوفر همافر، ومجده رجبي، وآذر حيدري، قد شاركن في احتجاجات ضد الغلاء في البلاد أمام "حديقة الطلاب" في طهران، في الثاني من أغسطس/آب الماضي.

وقال مركز الدفاع عن حقوق الانسان ، إن الطالبات الخمس تم نقلهن من سجن قرجك إلى سجن إيفين، بعد إصدار أحكام ضدهن بالسجن من ستة أشهر إلى عام كامل.

وأضاف تقرير المركز أن مجده رجبي، ونيلوفر همافر، حكم عليهما بستة أشهر، في حين أصدرت المحكمة ضد ياسمين آرياني، وآذر حيدري، وصبا كرد أفشاري، بالسجن عامًا كاملا.

وتجمعت أسر الطالبات الخمس في أغسطس الماضي، أمام مبنى مسرح مدينة طهران، وانتقدت بشدة التعتيم الإعلامي، وسكوت الصحافة الإصلاحية حول أخبار الطالبات.

وكانت والدة صبا قد نشرت عبر تطبيق "إنستغرام" مقطع فيديو انتقدت فيه بشدة الرئيس حسن روحاني، وأخبرت أن المحكمة قررت سجن بنتها عامًا كاملا بسبب الاحتجاج السلمي ضد الغلاء.

وقالت والدة صبا إن ابنتها كانت تساعد امرأة تعرضت للعنف من جانب الشرطة أثناء الاحتجاجات في أغسطس، وفي أعقاب ذلك تم اعتقالها الذي يمر عليه الآن 75 يومًا.

وكانت ياسمين آرياني، إحدى المعتقلات، قد نشرت مقطع فيديو قبل اعتقالها، أعربت فيه عن احتجاجها على الحجاب الإجباري في بلادها.

مصدر الصورة : العربية نت

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