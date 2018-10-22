أوروبا تدعو واشنطن وموسكو للحفاظ على المعاهدة النووية

... موسكو تحذر ترامب من خطورة الانسحاب من المعاهدة النووية حذرت موسكو الرئيسَ الأمريكي دونالد ترامب من أن نيتَهُ الانسحابَ من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، المبرمةِ خلال الحرب الباردة، هي خطوة خطيرة جدا.

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