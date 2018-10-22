أوروبا تدعو واشنطن وموسكو للحفاظ على المعاهدة النووية
أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)
دعا الاتحاد الاوروبي الولايات المتحدة وروسيا الى "مواصلة" الحوار بهدف الحفاظ على معاهدة الاسلحة النووية المتوسطة المدى التي تريد واشنطن الانسحاب منها متهمة موسكو بانتهاكها.
وقالت المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني "على الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية ان تواصلا حوارا بناء للحفاظ على هذه المعاهدة والتأكد من تطبيقها في شكل تام ويمكن التحقق منه".
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