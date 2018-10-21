17 قتيلا في حادث انقلاب قطار في تايوان

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

لقى 17 شخصا على الأقل حتفهم بعد خروج قطار عن القضبان وانقلابه في تايوان، وذلك حسبما ذكرت السلطات الجزيرة الآسيوية الصغيرة.

وأكّدت إدارة السكك الحديد في تايوان إن أكثر من 70 شخصا أصيبوا في الحادث الذي وقع في مقاطعة يلان في شمال شرق البلاد.

وشاهد صحافي في وكالة فرانس برس خمس عربات على الأقل منقلبة على جنبها في موقع الحادث.

وأظهرت الصور المتداولة من موقع الحادث خروج قطار بويوما فائق السرعة عن مساره بالكامل وسقوطه بشكل متعرج على القضبان.

وذكرت السلطات التايوانية أنّ الحادث وقع الساعة 4:50 مساء بالتوقيت المحلي (08:50 ت غ) دون أن تشير إلى أسبابه التي لم تعرف بعد.

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