مقتل 11 أفغانيًّا في انفجار بمديرية "أتشين"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت السلطات الأفغانية اليوم قتل 11 شخصًا في انفجارِ عبوةٍ ناسفة شرقي أفغانستان.

وقال المتحدث باسم حاكم ننغرهار، إن العبوة وُضعت في سيارة مدنية صباح اليوم بمديرية أتشين بولاية ننغرهار، وذلك في اليوم الثاني للانتخابات التشريعية الأفغانية.

وتعدّ "أتشين" معقلًا رئيسيًّا لتنظيم "داعش" الإرهابي، في شرق البلاد قرب الحدود مع باكستان، وفق "سبوتنيك".

وسقط عشرات القتلى والجرحى، أمس السبت، إثر أكثر من 100 اعتداء إرهابي وقع خلال اليوم الأول للاقتراع في الانتخابات التشريعية في أفغانستان.

وقال معاون وزير الداخلية الأفغاني أختر إبراهيمي، في مؤتمر صحفي، "الاعتداءات، التي حدثت من السابعة صباحًا حتى السادسة مساءً في عموم البلاد، شملت 71 هجومًا بالأسلحة الثقيلة والخفيفة تمّت على المراكز الانتخابية، و26 هجومًا على حواجز أمنية، و4 انفجارات استهدفت القوات الأمنية".

وأضاف إبراهيمي أن "نتيجة التحركات التي قام بها الأعداء، استشهد جندي من الجيش وإصابة 19، واستشهاد 27 مدينًّا وإصابة نحو 100 شخص. ومن جانب الأعداء قتل 31 عنصرًا بينهم 4 من القيادات، وألقي القبض على 10، وأصيب 8 آخرون بجروح".

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