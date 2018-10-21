غواتيمالا تعيد 2000 مهاجر كانوا في طريقهم إلى أمريكا

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال رئيس غواتيمالا، جيمي موراليس، إن حوالي ألفي مهاجر هندوراسي، كانوا جزءاً من قافلة لمواطني أمريكا الوسطى متجهة إلى الولايات المتحدة، في طريق العودة إلى بلادهم حالياً بمساعدة السلطات.

وأضاف للصحفيين بعد اجتماع مع نظيره الهندوراسي ، لوضع استراتيجية بشأن عودة المهاجرين "بشكل آمن، إن 500 مهاجر آخرين جاري نقلهم في حافلات ، وتجمع آلاف المهاجرين الفارين من العنف والفقر خلال الأسبوع الماضي على الحدود بين غواتيمالا والمكسيك،

في حين تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لن يسمح لهم بدخول الولايات المتحدة، كما هدد بقطع المساعدات إلى هندوراس وغواتيمالا والسلفادور إذا فشلوا في منع المهاجرين من عبور حدودهم في طريقهم إلى الولايات المتحدة.

وقدر موراليس أن ما بين 5000 و 5400 مهاجر من هندوراس وبلدان أخرى كانوا على أراضي غواتيمالا وعاد منهم ألفان، بينما قالت المكسيك إن 640 تقدموا بطلبات للجوء في المكسيك.

وأشار إلى أنه وهيرناندز ناقشا أيضاً الوضع على الحدود الغواتيمالية المكسيكية مع الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نييتو، وقال إن "مهاجراً توفي إثر سقوطه من سيارة على الطريق المؤدي إلى مدينة تيكون أومان".

وفي تصريحات للصحفيين في نيفادا أمس السبت، كرر ترامب تهديده باستدعاء الجيش لإغلاق الحدود الأمريكية مع المكسيك وقال إن "هناك بعض العناصر الإجرامية شديدة الخطورة داخل القافلة"، لكنه لم يقدم أي دليل على ادعائه.

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