أكثر الحشرات فتكا خلال 150 عاما.. تغزو ولايتين بأمريكا

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شوهدت مخلوقات غريبة يطلق عليها اسم "الفانوس المرقط" للمرة الأولى الخميس الماضي 18 أكتوبر/ تشرين الأول في بنسلفانيا الأمريكية، ثم بدأت في الإنطلاق إلى الولايات الأخرى تدريجيا، حسب ما ذكرته "فوكس نيوز الأمريكية" الأحد 21 أكتوبر/ تشرين الأول..

في التفاصيل، غزا جيش كبير من الحشرات المدمرة ولايتي فيرجينيا وبنسلفانيا في الولايات المتحدة، مما أطلق تحذيرات من تأثيرها المحتمل على الزراعة، لأنها أكثر أنواع الحشرات فتكا التي تهاجم البلاد خلال 150 عاما، وحذرت السلطات المختصة في "وينشستر" في ولاية فرجينيا من أن الحشرات الغازية، وموطنها الأصلي الصين والهند وفيتنام، ستضر بالمحاصيل الزراعية وصناعة الخشب..

وقال "مركز تشيرفيل فيل للطب" في بنسلفانيا، في صفحته على فيسبوك إن "هذه الحشرات تهدد غابات الشمال الشرقي، بالإضافة إلى صناعة الخشب والمحاصيل الزراعية، خصوصا العنب، محذرا المواطنين من خطورتها"

وقالت وزارة الزراعة والخدمات الاستهلاكية في ولاية "فرجينيا"، "عندما تم اكتشاف هذه الحشرات لأول مرة في الولاية في فبراير الماضي، إنه يمكن أن تكون هذه الآفة مزعجة لأصحاب المنازل عندما تتراكم بأعداد كبيرة، وفي فبراير الماضي أيضا، أكدت ولاية بنسلفانيا أنها تتعاون مع وزارة الزراعة في البلاد من أجل "معالجة ما يمكن أن يكون أكثر أنواع الحشرات تدميرا خلال 150 عاما".

وعلى الرغم من عدم معرفة مدى خطورة حشرة "الفانوس المرقط" على البشر، فإنها تثير القلق قبل موسم الأعياد، إذ إنه الحشرة قد تضع بيضها على أشجار عيد الميلاد التي يمكن أن تفقس داخل المنازل، وطلبت وزارة الزراعة في ولاية بنسلفانيا من المواطنين إزالة هذا البيض في حال رؤيته على الأشجار، وهو بيض له غطاء رمادي شبيه بالطين، يتحول مع الوقت ليصبح جافا..

مصدر الصورة (farmanddairy)

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