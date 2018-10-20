قتلى وجرحى بانفجارات هزت مراكز الاقتراع بكابول

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قُـتل عددُ من الأشخاصِ وجُرح آخرين، نتيجة عدة انفجاراتٍ وقعت في مراكزِ الاقتراع للانتخاباتِ التشريعية التي بدأت صباح اليوم السبت في مدينة كابول الأفغانية. وذكر مسؤولُ في وزارةِ الصحة لوكالة فرانس برس، أن هناكَ عدد من القتلى والجرحى نتيجة الانفجارات، فيما قال شاهدُ عيان، إنه شاهد ناخبين يفرون بعد وقوعِ انفجار في مركزِ تصويت بشمال العاصمة، وأفاد آخرون عن حدوثِ انفجاراتٍ في مواقع أخرى.

ويوم أمس، قتل قائد شرطة ولاية قندهار الأفغانية، عبد الرازق، جراء عملية اغتيال تبنتها حركة "طالبان" ونجا منها أكبر قيادي عسكري أمريكي في البلاد الجنرال أوستن سكوت ميلر. وفتحت المراكز الانتخابية في أفغانستان أبوابها أمام الناخبين صباح اليوم السبت، إيذاناً بانطلاق الانتخابات التشريعية التي ستقام في 32 ولاية من أصل 34.

وقام الرئيس الأفغاني أشرف غني في الدقائق الأولى بالإدلاء بصوته. ووفقاً لما ذكره التلفزيون الحكومي، فإن المراكز فتحت أبوابها في تمام الساعة السابعة بالتوقيت المحلي (2:30 صباحاً بتوقيت غرينتش) على أن تستمر لغاية الساعة الرابعة من عصر اليوم.

المزيد من الأخبار

انفجارات تهز مراكز اقتراع الناخبين في كابول

ماتيس: مهمة جيشنا في أفغانستان لن تتغير

