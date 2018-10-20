قائد بقوات حفظ السلام متهم جرائم حرب

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

طلبت الأممُ المتحدة من حكومةِ سريلانكا، إعادةَ قائدِ وحدة مكونة من مئتي فرد وهي مخصصة لأعمال حفظ السلام في مالي، إلى بلادِه عقب مراجعة لخلفيته في مجالِ حقوق الإنسان

ونقل تقرير نشرته صحيفة الغارديان أن قائدَ القوات السريلانكية في مالي ارتكب جرائم حرب مزعومة خلال الأيام الأخيرة للحرب الأهلية التي دارت في سريلانكا، والتي استمرت 26 عاما ضد "نمور التاميل" وانتهت عام 2009.

وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن طلب مغادرة الكولونيل كالانا أمونوبور البلد المضطرب الواقع في غرب القارة الأفريقية جاء بناء على معلومات تم تلقيها مؤخرا وقالت الصحيفة إن التقرير تم إعداده من قبل مشروع الحقيقة والعدالة الدولية الذي يتخذ من جنوب أفريقيا مقرا له، وأشار إلى سريلانكيين آخرين يشاركون في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وقالت بعثة سريلانكا في الأمم المتحدة إن السفير غير موجود للتعليق على قرار الأمم المتحدة. وتشارك القوات السريلانكية أيضا في بعثات حفظ سلام أخرى تابعة للأمم المتحدة ومن ضمنها البعثات المتواجدة في لبنان وجنوب السودان.

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