في زمن الحروب.. الإنسانية تحتفل باليوم العالمي للاعنف

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للاعنف في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الذي شرع من سنة 2008، وهو يوم مولد الزعيم "غاندي"، فهو زعيم حركة استقلال الهند، ورائد فلسفة واستراتيجية اللاعنف، ووفقا لقرار الجمعية العامة الذي نص على إحياء تلك الذكرى، اليوم الدولي هو مناسبة "لنشر رسالة اللاعنف، بما في ذلك عن طريق التعليم وتوعية الجمهور"..

عرف اللاعنف ايضا في الموسوعة السياسية من ضمن التعريفات التي ذكرت لمبدأ اللاعنف فيها بأنه: "سلوك سياسي لا يمكن فصله عن القدرة الداخلية والروحية على التحكم بالذات وعن المعرفة الصارمة والعميقة للنفس"..

إن ظهور السلوك العنيف في غالبية المجتمعات الإنسانية في العالم يدفع البعض إلى التصور بأن العنف جزء موروث من الطبيعة البشرية، لكن آخرين ينظرون إلى الأمر بشكل مختلف، فهناك مثلا من يقول بأن النهج العنفي في السلوك البشري هو ظاهرة حديثة نسبيا ظهرت قبل أقل من عشرة آلاف سنة على الأكثر، ولم تكن حاضرة في المجتمعات البشرية إلا بعد توطنها وبناءها للمساكن والتجمعات الحضرية..

ما هي مزايا اللاعنف؟

يتميز اللاعنف عن غيره من أساليب الدفاع عن القضايا، سواء السياسية منها أم الاجتماعية، في أنه يلجأ إلى تحكيم العقل، الذي يميز الإنسان عن غيره، في حل القضايا التي يتبناها ويغلب جانب العقل قدر الإمكان على غيره من الجوانب..

2- يختصر على الناس الخسائر البشرية والمادية التي يكلفها غيره من الأساليب..

3- يبتغي أفضل النتائج وبأقل الإمكانيات والجهود..

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