حصيلة زلزال أندونيسيا ترتفع إلى 1234 قتيلا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال والتسونامي في إندونيسيا إلى 1234 قتيلا ، وفق وكالة إدارة الكوارث.. إلى ذلك ، تمكن عمال الإنقاذ من انتشال جثث 34 طالب لاهوت قضوا في انهيار أرضي اجتاح كنيستهم، ونجم عن الزلزال الذي ضرب جزيرة سولاويزي ، كما أعلن الصليب الأحمر الأندونيسي

وقالت المتحدثة باسم الصليب الأحمر الإندونيسي إن فريق البحث والإنقاذ عثر على ما مجموعه 34 جثة طالب لاهوت من أصل 86 طالباً كان المركز التدريبي لكنيسة أبلغ عن فقدانهم إثر الزلزال.

يأتي ذلك في وقت، تكافح فيه السلطات الإندونيسية لدفن أكثر من 800 قتيل من ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب البلاد، الجمعة الماضية، في مقبرة جماعية، بمجرد التعرف على هويتهم، في حين خرج الناجون الذين أذهلتهم الصدمة من المنطقة بحثا عن الغذاء والمأوى.

وبدأ من المؤكد أن عدد القتلى سيرتفع، مع وصول رجال الإنقاذ ببطء إلى المناطق النائية المدمرة التي ضربها زلزال، بلغت قوته 7.5 درجة، الجمعة، أعقبته أمواج مد عاتية (تسونامي) وصل ارتفاعها إلى ستة أمتار.

وتقع إندونيسيا في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادي التي تكثر بها الزلازل. وأدى زلزال وأمواج مد عاتية في 2004 إلى مقتل 226 ألف شخص، في 13 دولة، بينهم أكثر من 120 ألفا في إندونيسيا.

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