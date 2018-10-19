هكذا تتورط إيران في دعم الشباب الصومالية

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

شارك خبراء في الأمم المتحدة مؤخراً في تقرير لمجلس الأمن التابع للمنظمة يصف بالتفصيل كيف تعاون النظام الإيراني مع مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة.

وكشف التقرير أن تيسير تجارة الفحم غير المشروعة لجماعة الشباب الصومالية لا يوفر فقط الوسيلة الوحيدة للجماعة لارتكاب أنشطة إرهابية؛ بل إنه يؤدي إلى تداعيات بيئية واقتصادية حادة لأنه يفسد السوق المحلية. وكما قال نائب رئيس الوزراء الصومالي مهدي محمد جوليد، إن الصومال بحاجة إلى تعاون ٍ لتنفيذ مجلس الأمن العقوبات، وضمان أن يتم كبح الخسائرِ البيئية والاقتصادية والبشرية، التي تحدث بسبب تجارة الفحم غير المشروعة.

التقرير يسلط الضوء على عملية متطورة يقوم من خلالها النظام الإيراني بتسهيل الطريق لجماعة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" للتحايل على عقوبات الأمم المتحدة ، وكسب ملايين الدولارات من الأرباح كل عام ، وتنطوي العملية على استخدام شهادات المنشأ الكاذبة في جزر القمر وكوت ديفوار وغانا لاستيراد الفحم الصومالي المعتمد ، قبل إعادة تغليفه من أكياس خضراء زرقاء نموذجية إلى أكياس بيضاء تحمل علامة "منتج إيران" ، بحسب التقرير.

كما يتناول التقرير حقيقة أن المؤسسة السياسية الإيرانية لا تتردد في مساعدة الإرهاب ومجموعات المليشيات من خلال استغلال الشرعية التي منحتها لها الأمم المتحدة ، إضافة إلى ذلك فإن المؤسسة الثيوقراطية استفادت من مفهوم السيادة عن طريق السماح للجماعة المتشددة المرتبطة بالقاعدة باستخدام أراضيها وموانئها كنقاط عبور ، كما كان النظام الإيراني يجعل سفنه متاحة كغطاء لمثل هذا التهريب.

ومن المرجح أن اللاعبين الرئيسيين الذين يسهّلون هذه الأنشطة غير المشروعة هم فيالق الحرس الثوري الإيراني وجناحه الخاص ، قوة القدس ، والتي تقوم بعمليات في دول أجنبية ، وكانت الولايات المتحدة تدرس رسميا تعيين الحرس الثوري كمجموعة إرهابية ، كما طالب الحزب الليبرالي الكندي حكومته بإعلان الحرس الثوري كمنظمة إرهابية ، والناقد السابق للشؤون الخارجية الليبرالية بوب راي قال: "إن الحرس الثوري الإيراني هو منظمة شبه عسكرية متورطة في القمع الداخلي ، والعمليات العسكرية ودعم الشبكات الإرهابية ، لكن كندا لم تدرج بعد الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية .

هذه ليست المرة الأولى التي يكشف فيها تقرير للأمم المتحدة عن وجود صلة بين إيران والجماعات الإرهابية في وقت سابق من هذا العام ، وأثبت تقرير الأمم المتحدة بشكل قاطع وجود صلة بين الصواريخ الباليستية قصيرة المدى لإيران والحوثيين ، وفيما يتعلق بالشباب ، كانت عقوبات الأمم المتحدة تهدف إلى خنق تدفق الأموال إلى هذه المجموعة الصومالية المسلحة ، ومع ذلك فإن إيران على الأرجح مدركة لحقيقة أن التدفق المستمر للأموال يعد ضرورة للإرهاب ومجموعات المليشيات عندما يتعلق الأمر بمتابعة الأنشطة الإرهابية في العام الماضي ، وأعلنت جماعة الشباب الصومالية مسؤوليتها عن تنفيذ واحدة من أكبر الهجمات الإرهابية وأكثرها دموية في البلاد ؛ كحادثة تفجير شاحنة في مقديشو ، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 500 شخص.

إن تيسير تجارة الفحم غير المشروعة في جماعة الشباب الصومالية لا يوفر فقط الوسيلة الوحيدة للجماعة لارتكاب أنشطة إرهابية ؛ كما أنه يؤدي إلى تداعيات بيئية واقتصادية حادة لأنه يفسد السوق المحلي ، وكما قال نائب رئيس الوزراء مهدي محمد جوليد: "نحن بحاجة إلى تعاون لتنفيذ مجلس الأمن العقوبات وضمان أن الخسائر البيئية والاقتصادية والبشرية التي تحدث بسبب تجارة الفحم غير المشروعة يتم كبحها

ومن القضايا المهمة الأخرى التي يجب تسليط الضوء عليها الرابط بين النظام الإيراني والجماعات الإرهابية ، وبما أن الثيوقراطية الحاكمة في إيران مرتبطة على نطاق واسع بالميليشيات والجماعات الإرهابية ، فقد فاجأ بعض المحللين والباحثين السياسيين من أن تتعاون طهران مع الإرهابيين مثل القاعدة والتابعين لها ، وما ينبغي أن يكون مفاجئًا هو أن البعض ما زال لا يدرك طبيعة العلاقة الطويلة والوثيقة بين إيران والجماعات الأصولية.

وبالنسبة للنظام الإيراني ، طالما توجد مصالح أيديولوجية مشتركة - مثل تعزيز الإرهاب والفوضى وعدم الاستقرار، فلن تعتبر الاختلافات الدينية أولوية ، ولهذا السبب كشفت مجموعة من 470 ألف وثيقة صدرت سابقاً عن وكالة المخابرات المركزية عن علاقات وثيقة بين القاعدة والنظام الإيراني تعود إلى سنوات عديدة.

وتنظر طهران إلى الجماعات المسلحة والإرهابية مثل جماعة الشباب الصومالية من خلال منظور الانتهازية السياسية ، من وجهة نظر القادة الإيرانيين ، ويمكن للمتطرفين تكوين جماعات إرهابية لا تقدر بثمن يمكن أن تحقق مبادئ إيران الثورية الرئيسية والمتمثلة بمناهضة أمريكا وتقويض مصالح المملكة العربية السعودية في المنطقة.

وأخيراً ، يجب أن يتحمل النظام الإيراني المسؤولية عن مساعدة الشباب مالياً ومساعدة الجماعة المتشددة على فرض عقوبات الأمم المتحدة من خلال تسهيل تدفق الأموال إلى جماعة الشباب الصومالية ، ويجب معاقبة القادة الإيرانيين المتورطين في عمليات التهريب والأنشطة غير المشروعة هذه ، في حال لم تكن المساعدة الإيرانية مستمرة ، فمن المرجح أن تكون الفرصة متاحة أمام الشباب لمواصلة توسيع قوتها وارتكاب بعض من أكثر الهجمات الإرهابية دموية في العالم.

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