مقتل شخصين في تبادل إطلاق نار بألمانيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت الشرطة الألمانية، مقتل شخصين وإصابة ضابطين بجروح خطيرة خلال حادث تبادل إطلاق نار في ولاية راينلند بالاتينات غربي ألمانيا، بحسب موقع "دويتشه فيله" الألماني. وتجري الشرطة تحقيقات بمكان الحادث، مؤكدة أن "الشائعات حول وجود مسلح هارب غير حقيقية، وأنه لا خطر على العامة".وأعلنت الشرطة الأسبوع الماضي أن رجلا يقود سيارة اقتحم مقهى في منطقة تشارلوتنبرج بالعاصمة برلين، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

وألمانيا في حالة تأهب قصوى بعد نحو عامين من حادث الشاحنة المسروقة التي قادها تونسي وسط سوق لمستلزمات عيد الميلاد بوسط برلين، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا والسائق.

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