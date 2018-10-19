ماتيس: مهمة جيشنا في أفغانستان لن تتغير

أخبار الآن | أفغانستان - (وكالات)

قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس إنه من السابق لأوانه القول بأن الهجوم الذي وقع في أفغانستان وأسفر عن مقتل مسؤول أمني بارز سيؤثر على نسبة الإقبال في الانتخابات، التي ستجرى يوم السبت ، مشيرا إلى أن مهمة الجيش الأمريكي هناك لن تتغير وستواصل الدفاع عن الشعب الأفغاني.

وأكد ماتيس، يوم الجمعة، في إشارة إلى مقتل الجنرال عبدالرازق قائد الشرطة في قندهار بجنوب أفغانستان "إنه فقدان لشخص وطني". وأضاف ماتيس "لكننا سنظل ملتزمين تماما بالمصالحة الأفغانية التي يقودها الأفغان، علينا أن نكتشف من فعل هذا، ولكن في الوقت الراهن نحن نتجه صوب الانتخابات وسنواصل الدفاع عن الشعب الأفغاني".

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