عشرة ملايين دولار للإدلاء بمعلومات عن "الباطرفي"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات(

رفعت وزارة الخارجية الأمريكية من قيمةِ المكافأة التي خصصتها لمن يدلي بمعلومات عن موقعِ القيادي بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية خالد الباطرفي، من خمسةِ ملايينِ دولار أمريكي، إلى عشرة.

وشدّدت الخارجية في بيانٍ لها، على أن الباطرفي، أعلن أميرًا للتنظيم في حزيران/يونيو 2015، وبعد شهر على ذلك، حرّض على تجديدِ الهجماتِ ضدَ الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يزال مطلوبًا لها.

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ولفتت الخارجية إلى أن الباطرفي يعد من المتشددين بالولاء لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، وسافر عام 1999 إلى أفغانستان، إذ تلقى تدريبًا بمعسكر الفاروق التابع للقاعدة، وقاتل في 2001 إلى جانب حركة طالبان ضد القوات الأميركية وهو من مواليد السعودية.

وأضاف بيان الخارجية أن الباطرفي أعلن أميرًا للقاعدة في محافظة أبين اليمنية بعدما سيطر عليها التنظيم عام 2010. وبحسب البيان، فإن أمير التنظيم وضعته الخارجية الأمريكية على قائمة الإرهاب العالمي.

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