طهران تنضم لمعاهدة مكافحة تمويل الارهاب

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (ألفة الجامي)

بعد تأخر ٍ دام أربعة أشهر ، صادق البرلمان الايراني أخيرا على انضمام طهران لمعاهدة مكافحة تمويل الارهاب. هذه الخطوة اثارت ضجة كبيرة داخل البيت الايراني .

بعد سنوات من رفض نظام خامنئي وافق أعضاء مجلس الشوري على مشروع قانون انضمام إيران إلى اتفاقية «مكافحة تمويل الإرهاب» (CFT)، وهو واحد من أربعة قوانين اقترحتها الحكومة، للعمل بتوصيات مجموعة العمل المالي FATF ولا يعد المشروع قانوناً نافذاً حتى تصادق عليه مؤسسة مجلس صيانة الدستور، ويعني هذا أن الشق الأصعب من تمرير القانون لم ينته بعد.

وفي حين ينتظر الجميع رأي صيانة الدستور، قال الناطق باسم المجلس عباس علي کدخدایي إن مجلس صيانة الدستور لم يناقش قرار البرلمان الأخير.

وبحسب قوانين المجموعة، فإن الدول غير المنضوية فيها عرضة لإدراجها على القائمة السوداء، وإيران من بين الدول التي أدرجت على القائمة في عام 2009، وبعد مرور 5 أعوام طالبت المجموعة بوضع تدابير عقابية ضد إيران في حال لم تنضم.

من جانبه قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي حضر جلسة التصويت للدفاع عن الانضمام للمعاهدة أن البرلمان أمام قرار "تاريخي لاحباط الذرائع الأمريكية اللاحقة" لممارسة الضغط على ايران.

يعتقد المعارضون لانضمام إيران إلى مجموعة العمل بأن طهران لن تستطيع مساعدة حلفائها في المنطقة، مثل حزب الله وحماس، بعد الانضمام، إذ تصبح ملزمة تحت بند الشفافية المالية بالكشف عن الأنشطة المالية للدولة وهو ما يعدّونه خرقاً للمصالح الوطنية.

في المقابل، المؤيدون لفكرة الانضمام يقولون أن إيران إن أرادت تعاوناً تجارياً شفافاً على المستوى الدولي عليها الانضمام إلى المجموعة والالتزام بقوانينها كخطوة سوف تشجع المستثمر الأجنبي على الدخول إلى السوق الإيراني، ما يسهل عمل التجار ورجال الأعمال والإيرانيين خارج البلاد ولا يعطي خصوم طهران الذرائع لفرض عقوبات جديدة أو يساعدهم في تضييق المجالين الاقتصادي والمالي.

يشار إلى أن ايران وحدها مع كوريا الشمالية مدرجتان على اللائحة السوداء ل"غافي"، بالرغم من أن المنظمة علّقت اجراءاتها ضد ايران منذ حزيران/يونيو عام 2017 في الوقت الذي كانت تعمل فيه طهران على الاصلاحات.

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