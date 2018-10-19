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سقوط مقاتلة روسية وفقدان طياريها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن سقوط إحدى طائراتها، وفقدانِ طياريها فوق بحر آزوف، الخميس.

وأوضحت الوزارةُ أن الطائرة من طراز "إل -39" سقطت الخميس خلال تدريبٍ دوري.

وقال مصدر في الوزارة إن "الطيارين هبطا ومازال البحث جاريا عنهما".

يشار إلى أن "إل - 39" طائرة تدريبية تشيكية الصنع، طورت للمرة الأولى في ستينيات القرن الماضي.

وتستخدم عدة دول آلاف الطائرات من هذا الطراز، وتواصل روسيا استعمالها في كلياتها الجوية.

 

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image sourse getty TASS

#اخبار عالمية #روسيا

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