سقوط مقاتلة روسية وفقدان طياريها
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن سقوط إحدى طائراتها، وفقدانِ طياريها فوق بحر آزوف، الخميس.
وأوضحت الوزارةُ أن الطائرة من طراز "إل -39" سقطت الخميس خلال تدريبٍ دوري.
وقال مصدر في الوزارة إن "الطيارين هبطا ومازال البحث جاريا عنهما".
يشار إلى أن "إل - 39" طائرة تدريبية تشيكية الصنع، طورت للمرة الأولى في ستينيات القرن الماضي.
وتستخدم عدة دول آلاف الطائرات من هذا الطراز، وتواصل روسيا استعمالها في كلياتها الجوية.
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