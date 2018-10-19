سقوط مقاتلة روسية وفقدان طياريها

... داعش يعدم الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقاً اعلن التلفزيون الاردني الرسمي ان الطيار الاردني قتل منذ الثالث من الشهر الماضي بعد ان بثت مواقع تابعة للمتشددين مساء الثلاثاء تسجيلا مصور امنسوب لتنظيم داعش يظهر إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقًا والذي كان قد أسره بعد سقوط طائرته فوق الرقة بسوريا قبل أسابيع عندما كان ينفذ غارات ضمن قوات التحالف الدولي.

... 36 قتيلا من القاعدة في اليمن خلال عشرة أيام في هجوم هو الثالث من نوعه خلال 24 ساعة، شنت طائرة أمريكية من دون طيار هجوما على أفراد مفترضين من تنظيم القاعدة في محافظة حضرموت شرقي اليمن وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

... طاقم الطائرة المصرية المنكوبة.. بالاسماء والصور فور شيوع خبر تحطم الطائرة المصرية التي كانت آتية من فرنسا، نشر مضيفون في الطيران المدني صورا لطاقم الطائرة المصرية المنكوبة، عبر حسابتهم على "تويتر"، صباح الخميس، حسب ما أفادت وسائل إعلام مصرية.

... فئران تعطل طائرة وزير المالية الألماني في إندونيسيا ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن فئران قرضت أسلاك الطائرة الحكومية الخاصة بوزير المالية الألماني، أولاف شولتس، أثناء تواجدها في أندونيسيا..

... موسكو منفتحة على الحوار مع واشنطن تحدثت الخارجية الروسية عن احتمالِ لقاء الرئيس فلاديمير بوتين نظيره الأمريكي دونالد ترامب في 11 تشرين الثاني / من نوفمبر في باريس