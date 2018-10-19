روسيا: ملف خاشقجي سوف يحل قانونيا

أخبار الآن | روسيا - (وكالات)

قالت روسيا بيسكوف إن التعاون القائم بين أجهزة التحقيق التركية والدبلوماسيين السعوديين حول قضية الصحفي جمال خاشقجي يعد مصدر ارتياح للجانب الروسي، مشيرة إلى أنه من غير الممكن التدخل بطريقة أو بأخرى في الوضع والتحقيقات الجارية.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن موسكو تعوّل على أن الوضع سوف يحل من دون اتهامات جوفاء.

وكانت الخارجية الأمريكية نفت تقارير إعلامية أفادت بأن الوزير مايك بومبيو، قد استمع أثناء زيارته الأخيرة لتركيا قبل يومين، إلى "ملفات صوتية سجلت أثناء مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي".

وأكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الجمعة، أنه لن يرى أي شريط يتعلق بقضية جمال خاشقجي.



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