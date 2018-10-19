تعليق مناورات عسكرية بين أمريكا وكوريا الجنوبية

أخبار الأن | دبي- الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



أعلن الجيش الأمريكي أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية علقتا تدريباتٍ للدفاع الجوي لإعطاء الجهود الدبلوماسية مع كوريا الشمالية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن وزيري الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس والكوري الجنوبي جونغ كيونغ- دو اتخذا قرار تعليق المناورات التي كانت مقررة في ديسمبر المقبل، وهي إحدى المناورات التي عُلقت لتشجيع الحوار الذي يهدف إلى دفع كوريا الشمالية إلى التخلي عن أسلحتها النووية.

وأوضحت المتحدثة أن القرار يشمل مناورة "فريدوم غارديان" ومناورتي تدريب في إطار برنامج التبادل للبحرية الكورية كان من المقرر تنظيمهما خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقالت وايت، إن ماتيس التقى الجمعة كل من وزير الخارجية مايك بومبيو ورئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة جوزيف دانفورد ومستشار الأمن القومي جون بولتون، مشيرة إلى أن أي "قرارات إضافية ستعتمد على استمرار جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية (أي الشمالية) في إجراء مفاوضات مثمرة بنيّة حسنة".

وكان الجيشان الأميركي والكوري الجنوبي قد أكدا الثلاثاء تعليق مناورات "فريدوم غارديان" التي كان سيشارك فيها زهاء 17500 عسكري أمريكي في أغسطس المقبل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة إنه سيوقف ما وصفه بالتدريبات العسكرية المنتظمة "المستفزة للغاية" والمكلفة التي تجريها الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية. وكانت كوريا الشمالية تسعى منذ فترة طويلة لإنهاء تلك التدريبات العسكرية.

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