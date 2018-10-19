بومبيو: نظام طهران ينشر الدمار حول العالم

أخبار الآن | الولايات المتحدة الأمريكية - (وكالات)

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن النظام الإيراني ينشر الموت والدمار في جميع أنحاء العالم. وأضاف بومبيو، أن الولايات المتحدة الأمريكية مصرة على استمرار حملة ضغط قصوى لمواجهة النظام في إيران.كما أكد بومبيو أن النظام الإيراني يتحدى الأعراف الدولية، ويسيء إلى حقوق الإنسان للشعب الإيراني.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس السابق أوباما مع إيران أعطى ثقة للنظام في طهران أن واشنطن ستحدد أولوياتها في الحفاظ على الاتفاق على كل شيء آخر، ما أعطاهم شعورا بالإفلات من العقاب.

وأوضح بومبيو أن الأموال التي قدمتها أمريكا لإيران وقت إبرام الاتفاق النووي سمح لها بزيادة دعمها للنشاط الخبيث ورعاية جميع أنواع الإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

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