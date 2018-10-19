بوتين يجتمع مع مستشار الأمن القومي الأمريكي

أخبار الآن | موسكو - روسيا - (رويترز)

قالت وكالة الإعلام الروسية يوم الجمعة نقلا عن الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم عقد اجتماع مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون المقرر أن يزور موسكو يومي 22 و23 من شهر أكتوبر تشرين الأول الجاري .

ومن المنتظر أيضا أن يجتمع بولتون مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وأمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باترو شيف.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله ”نحن نعد لاجتماع مع الرئيس بوتين ونتوقع عقده“.

المزيد من الأخبار

السعودية ترحب بتعاون تركيا في ملابسات اختفاء خاشقجي

أمريكا وتركيا تبدآن تدريباً على دوريات مشتركة في منبج