قصة شابة أفغانية في الـ 28 من العمر.. قد تغير واقع أفغانستان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (CNN)

عندما أخبرت شهبا شاهروخي والديها بأنها تنوي خوض الانتخابات البرلمانية الأفغانية في 20 أكتوبر / تشرين الأول - أول انتخابات تشهدها البلاد منذ ثماني سنوات - ضحكوا.

شهبا أجابتهم بتحد ٍ بأنها لا تمزح ،وأن عليها فعلاً أن تسعى لذلك . ، والداها في ذلك الحين توقفا عن الضحك عندما لمسا جديتها ، نهياها عن أحلامها .

ولكن للمرة الأولى في حياتها ، رفضت الطبيبة البالغة من العمر 28 عاماً إطاعتهما .

شاهروخي هي الفتاة المتعلمة الأولى في عائلتها

وقالت شاهروخي التي تعمل في مسقط رأسها في سامانجان ، وهي مقاطعة في الشمال: "أعلم أنه يجب علي أن أفعل ذلك ، كي ترى النساء الأخريات بأنهن تستطعن أن يكن قائدات ، وأن اي امرأة تستطيع أن تخوض المعترك ، فأفغانستان تحتاج إلى وجوه جديدة ، آفغانستان تحتاج التغيير".

شهبا هي أول امرأة في عائلتها تتخرج من الكلية ، وهي تسعى في حياتها لنشر التعليم بين النساء فالأميه في أُفغانستان هي أكبر جرح كما يحلو لها أن تصفه .

ووفقا للجنة الانتخابات المستقلة ، فهي من بين 16 ٪ من المرشحين البرلمانيين من النساء. في بلد يسمى "أسوأ مكان في العالم لحياة النساء" ، و الانتخابات هي الطريقة التي تُعتبر المرأة الأفغانية من خلالها عن نفسها في المجتمع الذي يعد الإناث عادة كمواطنين من الدرجة الثانية.

العديد من الشابات في أفغانستان مثل شاهرخي يشعرن بخيبة الأمل من حكومة يشعرن بأنها قد خذلتهن إلى حد كبير .

تقول شهباد : "العالم ينظر إلى النساء الأفغانيات على أنهن عاجزات ، لكن تغيير هذه النظرة بأيدينا ، حتى ننقذ بلدنا ،ليس لدينا وقت لنضيعه ".

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"العدو رقم واحد"

تجري الانتخابات البرلمانية الأفغانية التي تأخرت طويلاً في ظل مخاطر كبيرة حيث لا تزال طالبان تضع قبضتها على أكثر من 40٪ من البلاد ووصلت حصيلة القتلى المدنيين إلى مستوى جديد: 8050 حالة وفاة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.

ستكون الانتخابات مقياسا لأشياء كثيرة ، بما في ذلك مدى وصول المرأة إلى المجتمع.

في عام 2013 ، أقر البرلمان الأفغاني قانونًا يخفض نسبة مقاعد مجالس المحافظات المخصصة للنساء من 25٪ إلى 20٪. ووصفته هيومن رايتس ووتش بأنه "هجوم واسع النطاق على حقوق المرأة".

تقول ليما أحمد ، الباحثة في كلية الدفاع بحلف الناتو : "أحيانا لا يبدو أن الحكومة تعتقد أن جماعة طالبان هي العدو الرئيسي للشعب ، بدلا من ذلك ، لا تزال تنظر إلى المرأة على أنها العدو رقم واحد."

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بعد حوالي 17 سنة بالضبط من خروج القوات العسكرية بقيادة الولايات المتحدة من أفغانستان ،التي أطاحت طالبان - وهي حرب كان من أحد أهدافها هو "تحرير" النساء الأفغانيات - لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله لضمان مكانة المرأة الأفغانية العادلة في المجتمع . والنساء الأفغانيات أنفسهن ، اللواتي غالباً ما يُعتبرن مجرد ضحايا ، هين الأنسب لإحداث التغيير وإعادة بناء بلدهن.

"بدلاً من تسليم الأموال إلى المتعاقدين أو الحكومة ، يحتاج المجتمع الدولي إلى الاستثمار فينا شخصياً" ، تقول شهبا شاهروخي. "تحتاج حكومتنا إلى أخذنا على محمل الجد. لدينا الكثير من الإمكانات ، ومع ذلك فهناك فرص قليلة لنكون أكثر من مجرد مواطنين من الدرجة الثانية".

التعليم أولوية

بالنسبة لشاهروخي وغيرهن من المرشحات ، يعد إصلاح التعليم أولوية في بلد لا ترال ثلثا الفتيات فيه لا يلتحقن بالمدرسة.

لقد حذر تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في أكتوبر / تشرين الأول 2017 من أنه مع تدهور الوضع الأمني في البلاد ، تنخفض نسبة الفتيات الملتحقات في المدارس في أجزاء من البلاد.

أخبرتني بالواشا حسن ، مؤسسة مركز تعليم المرأة في أفغانستان ، "في مجال التعليم وفي جميع المجالات ، يجب أن تكون النساء الأفغانيات الدافعات للتغيير على الأرض".

في الربيع الماضي ، تعاونت حسن مع قائمة مينا ، وهي مجموعة تتعاون مع المنظمات داخل البلاد للمساعدة في إعداد قادة المجتمع المدني من النساء للترشح للمناصب من خلال ورش العمل والارشاد.

وقالت تانيا هندرسون ، المديرة التنفيذية لقائمة مينا ، إنهم دربوا 29 مرشحة برلمانية منهم شاهروخي. وأشارت إلى أن أربع نساء أخريات انسحبت بسبب تهديدات بالقتل.

تقول حسن: "الآن هو الوقت المناسب لنا لمواصلة التقدم ، ويجب أن نكون نحن من ندفع بعجلة التغيير ". "لا يمكن أن نأتي بمجموعات دولية أو غيرها إلى هنا بحقائق بعيدة عن الأرض."

إلى حد ما ، انتقد تقرير صدر مؤخراً عن المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان برنامج "بروموت" التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) - وهو أكبر استثمار على الإطلاق في مجال تمكين المرأة على مستوى العالم - لأنه أنفق 89.7 مليون دولار في ثلاث سنوات ولكنه لم يحقق سوى القليل من التقدم في الجهود المبذولة لتحسين وضع المرأة في العمل ، بخلاف توظيف 55 امرأة في الوظائف الحكومية.

أبحث بعيدا

أخبرتني ساكينا ياكوبي ، ناشطة التعليم الشهيرة والرئيسة التنفيذية لمعهد التعليم الأفغاني ، أنها قلقة من أن الاهتمام العالمي بأفغانستان قد انجرف. بينما يتحول الرئيس دونالد ترامب إلى الداخل مع تركيزه على الجهود العسكرية فقط في أفغانستان ، يخشى الناشطون من أن الجهود المبذولة لدعم المجتمع المدني في طريقها إلى التهاوي.

وتقول: "نحن بحاجة إلى أن ينتبه العالم ويراقب ما يجري هنا ". "المرأة هي التي ستنقذ البلاد ولا يمكن للعالم أن ينظر بعيدا".

87 ٪ من النساء في أفغانستان عانوا من سوء المعاملة

بالنسبة لشاهروكي ، التي تقضي معظم أيامها في العمل من الاجتماع إلى الاجتماع، فإن المؤشر الحقيقي لمدى ما يجب أن تذهب إليه أفغانستان هو معدل العنف المروع بشكل كبير ضد المرأة. ما يقرب من 87 ٪ من النساء في أفغانستان قد عانوا من سوء المعاملة.

وقالت شاهروخي بينما كانت تهرع للتحدث مع مجموعة من المعلمين الذكور في قريتها الذين يشككون في ترشيحها "أريد أن يكون لدي إيمان ، لكن في بعض الأحيان يكون الأمر صعبا". "حتى إذا لم أفز ، لا يزال من المهم بالنسبة لي أن أؤكد للناس أنني هنا ، وأنني لست خائفة وأن على النساء الأفغانيات أن لا يصمتن. نحن ناجون ، وسنواصل السير دائمًا."

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مصدر الصور : حساب شهبا على فيسبوك .