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جريحان أمريكيان بإطلاق نار في قندهار

أخبار الآن | الولايات المتحدة الأمريكية - (أ ف ب)

أصيب مواطنان أمريكيان على الأقل بجروح في إطلاق نار داخل مقر حاكم ولاية قندهار خلال انعقاد اجتماع أمني على مستوى رفيع حضره قائد القوات الأميركية الجنرال سكوت ميلر، وفق ما أفاد حلف شمال الأطلسي الخميس، في حين تحدث شهود عن إستمرار اطلاق النار.

وأكد المتحدث باسم بعثة الحلف الأطلسي الكولونيل كنوت بيترز أن الجنرال ميلر لم يصب في الهجوم على مقر حاكم ولاية قندهار الجنوبية.

 

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